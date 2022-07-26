В Самаре с 26 по 28 июля 2022 года состоятся плановые отключения холодной воды

Без подачи водоснабжения останутся дома в нескольких районах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 26 по 28 июля 2022 года специалисты ООО «РКС-Самара» проведут работы на сетях водоснабжения. Коммунальщики охватят сразу три района, из-за чего несколько домов останутся без холодной воды. Информацию сообщили в ресурсоснабжающей организации.

Во вторник, 26 июля, на улицах Советской Армии, 127 и Ново-Вокзальной, 155Б ожидается пониженное давление воды. Неудобства придется потерпеть с 9:30 до 11:30 и с 10:00 до 11:30 соответственно. А в Ташкентском переулке, 39 и на улице Енисейская 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 ХВС отключат полностью. Отключения запланированы с 10:00 до 12:30.

27 июля коммунальщики приостановят подачу холодной воды на проспекте Карла Маркса, 382, 378. Водоснабжения не будет с 9:00 до 16:00. С10:00 до 13:00 воду отключат на улице Ташкентская, 135-153 и по улице Стара-Загора, 220-224, 228-323.

Большое количество домов останется без ХВС в четверг, 28 июля. В список вошли Южный проезд, 224, 226 и улица Бобруйская, 93а, 95. Частично подачу водоснабжения приостановят по улице Стандартная от Советской Армии до Измайловского переулка, а также в Измайловском переулке 10, 14а, 16а. Воды не будет с 9:00 до 21:00.