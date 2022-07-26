Жители Самарской области сообщили о снижении доходов с начала 2022 года

Самарцы также отмечают, что из-за растущих цен увеличились расходы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начало 2022 года выдалось нелегким для работающего населения Самарской области. Об этом можно судить по результатам исследования автомобильного сайта Дром.

Так, 43% жителей губернии заявили, что их доход за последние месяцы значительно сократился. Однако «безденежье» атаковало не всех - 45% опрошенных самарцев сообщили, что их поступления не изменились, а у 12% населения доходы вовсе выросли. Респонденты также отмечают значительный рост расходов. По словам жителей губернии, он напрямую связан с растущими ценами.

Отметим, что денежные поступления сократились у всего населения страны. Например, в Якутии и Бурятии о сокращении доходов заявили 50% опрошенных. В среднем по России заработок снизился у 43% респондентов.