Браконьер порыбачил на 38 тысяч рублей в Самарской области

Сельчанин поймал 11 особей судака, леща и плотвы. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Житель села Чубовка Кинельского района попал под уголовное дело из-за незаконной рыбалки. Мужчина поймал большое количество судака, плотвы и леща, причем сделал это сетями. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

62-летний рыбак был задержан правоохранителями на территории Красноярского района. Выяснилось, что он поймал сетью 11 рыб, в числе которых - судак, лещ и плотва. Общая сумма ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, составила 38 тысяч рублей. Отмечается, что ранее мужчина не был судим. Свою вину он признал.

- В Росрыболовстве выдано заключение о том, что рыб уже нельзя вернуть в естественную среду обитания. Водные биоресурсы переданы на ответственное хранение в организацию, имеющую холодильное оборудование, - отмечают правоохранители.

В отношении жителя Чубовки возбудили уголовное дело по п. «б,в» ч.1 ст.256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Ему грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет.