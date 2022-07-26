Самарское пароходство «Волготанкер» выставили на продажу за 3,7 млрд рублей

Штаб-квартира "Волготанкера" на улице Максима Горького в Самаре Фото: Google. Карты.

В Самаре выставили на продажу крупное речное нефтеналивное пароходство – ОАО «Волготанкер». Предприятие, которое вот уже несколько лет находится в стадии ликвидации, намерены реализовать за 3,7 млрд рублей. Информация об этом размещена на портале «Федресурс».

На торги выставлен всего один лот, однако он включает несколько позиций: более 2 млн акций «Волготанкера» (100% уставного капитала), баржа «Бельская-60» 1978 года постройки, баржа «Бельская-67» 1980 года, судно «Волна» 1959 года, буксир-толкач «Шлюзовой-47» 1970 года, два судна «Пародатель» 1936 года, две нефтеперекачивающие станции, станция для перекачивания мазута, а также несамоходная плавмастерская. Заявки на участие в аукционе будут принимать с 23 по 26 августа 2022 года.

Напомним, в начале 2000-х годов руководство пароходства заподозрили в махинациях с налогами. В итоге часть имущества предприятия арестовали, несколько топ-менеджеров объявили в розыск. В 2007 году была начата процедура банкротства «Волготанкера». Теперь для его имущества ищут нового владельца.