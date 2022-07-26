Пожарные продолжают бороться с огнем на улице Арцыбушевской в Самаре

По данным очевидцев, пожарные приступили к тушению рано утром 26 июля. Фото: t.me/samaradtp

Утром во вторник, 26 июля 2022 года, улица Арцыбушевская вновь оказалась окутана клубами черного дыма. На пересечении с улицей Ульяновской горело здание. Информацию сообщили очевидцы.

- Пожарные тушат возгорание второй день, - отмечают самарцы.

Где именно произошел пожар пока неизвестно. Очевидцы отмечают, что в данный момент огонь уже ликвидирован.

Напомним, ранее на улице Арцыбушевской загорелся дом №110. Возгорание началось в 18:12 в воскресенье, 24 июля. По данным регионального ГУ МЧС, горело не эксплуатируемое здание, огонь распространился на площади 3 квадратных метра.

- Работали 2 АЦ, 10 человек. Пожар был локализован 18:22, ликвидирован в 18:23. Погибших и пострадавших нет, - сообщали в ГУ МЧС по Самарской области 24 июля 2022 года.

Однако в понедельник, 25 июля, в 11:52 в центре города вспыхнул новый пожар. На этот раз загорелся дом на Арцыбушевской, 108. Огонь охватил территорию площадью 20 квадратных метров. В тушении участвовали 18 человек, было привлечено 4 единицы техники. Пожар удалось ликвидировать в 12:26. К счастью, вновь обошлось без пострадавших.