В самарских трамваях появится система видеонаблюдения

Видеокамеры будут установлены в 12 трамваях. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарское МП «ТТУ» объявило поиск подрядчика, который займется поставкой и установкой систем видеонаблюдения в трамваях. Информация размещена на сайте госзакупок.

Камеры появятся в 12 трамваях «Татра Т3». Две из них будут установлены в кабине водителя, по три - напротив каждой входной двери и одна - в задней части салона. Обязательное условие - оборудование должно быть выпущено не раньше текущего года.

Начальная цена контракта составляет 2 743 992,00 рублей. Согласно документации, подрядчик будет определен после 8 августа 2022 года. Он должен будет поставить и смонтировать систему в течение 45 календарных дней.