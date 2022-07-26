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Общество26 июля 2022 8:14

В самарских трамваях появится система видеонаблюдения

Установку оборудования оценили в 2,7 млн. рублей
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Видеокамеры будут установлены в 12 трамваях.

Видеокамеры будут установлены в 12 трамваях.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарское МП «ТТУ» объявило поиск подрядчика, который займется поставкой и установкой систем видеонаблюдения в трамваях. Информация размещена на сайте госзакупок.

Камеры появятся в 12 трамваях «Татра Т3». Две из них будут установлены в кабине водителя, по три - напротив каждой входной двери и одна - в задней части салона. Обязательное условие - оборудование должно быть выпущено не раньше текущего года.

Начальная цена контракта составляет 2 743 992,00 рублей. Согласно документации, подрядчик будет определен после 8 августа 2022 года. Он должен будет поставить и смонтировать систему в течение 45 календарных дней.