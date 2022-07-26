Шесть памятников отремонтируют в Самаре за 1,25 млн рублей

В Самаре обновят памятники Пущкину, Маяковскому, Ленину, Сергию Радонежскому и святому Алексию Фото: Архив "КП"

В Самаре приведут в порядок шесть мемориальных композиций. На текущий ремонт памятников власти готовы направить 1,25 млн рублей. Заказчиком работ выступает МБУ «Центр технического и хозяйственного обслуживания». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Так, подрядчику необходимо будет обновить памятники Сергею Радонежскому и святому Алексию на набережной у спуска по улице Пионерской; памятник поэту Владимиру Маяковскому в одноименном сквере; скульптурную композицию «Борцам за установление Советской власти в Самаре» на ул. Красноармейской, 17; памятник В.И. Ленину в сквере Куйбышевского района; памятник А.С. Пушкину в одноименном сквере. Срок выполнения работ – 60 дней.

Сейчас идет процесс подачи заявок. Итоги электронного аукциона подведут 8 августа 2022 года.