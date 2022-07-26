В Самарской области еще 79 человек заболели коронавирусом

Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 387 463 жителя региона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 26 июля 2022 года, коронавирус обнаружили еще у 79 жителей Самарской области. Соответствующую статистику предоставил региональный оперштаб.

Наибольшее количество случаев заболевания выявлено в Самаре - 22. Еще 18 случаев обнаружили в Тольятти, по 8 - в Сызрани и Новокуйбышевске, по 3 - в Ставропольском, Камышлинском и Борском районах. В Похвистневском, Челно-Вершинском, Большечерниговском и Безенчукском районах заболели по двое человек и по одному - в Исаклинском, Шигонском, Елховском районах, а также в Похвистнево, Октябрьске и Отрадном.

Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 387 463 жителя региона. 7925 скончались, в том числе один - за последние сутки.