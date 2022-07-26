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Происшествия26 июля 2022 9:17

В Самарской области женщина ударила сожителя ножом из-за оскорблений

Скандал между парой разгорелся на фоне ревности
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Медики не успели спасти мужчину, он скончался в больнице.

Медики не успели спасти мужчину, он скончался в больнице.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трагическая история развернулась в Похвистнево зимой 2022 года. Скандал влюбленной пары закончился гибелью одного из них. Подробности сообщили в СУ СК по Самарской области.

Инцидент произошел 29 января. По версии следствия, мужчина и женщина находились в своем доме на улице Льва Толстого. Здесь они пили алкоголь. Неожиданно сожитель начал оскорблять свою 46-летнюю возлюбленную на фоне ревности. В ответ женщина схватила кухонный нож и ударила мужчину не менее двух раз. После этого горожанка отправилась в другую комнату, а вернувшись обнаружила, что ее сожитель потерял много крови.

Женщина вызвала скорую, пострадавшего госпитализировали. Однако спасти его не удалось - мужчина скончался в больнице.

В отношении обвиняемой возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ ( «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Расследование завершено, все материалы переданы в суд.