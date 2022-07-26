Певец Прохор Шаляпин впечатлился красотой Сызрани и ее набережной

Певец побывал в центре Сызрани и осмотрел местный кремль / Фото: vk.com/shalyapin_official

В Самарскую область приехал известный певец и ведущий прогноза погоды на телеканале «НТВ» Прохор Шаляпин. Он уже несколько дней отдыхает в местном санатории. Накануне, 25 июля 2022 года, артист побывал в Сызрани.

Прохор Шаляпин прогулялся по центру города, осмотрел кремль и впечатлился красотами набережной. Вот что он написал на своей странице в соцсети:

- С удовольствием прогулялся по Сызрани. Очень уютный, спокойный и красивый городок с богатой историей. Приветливые люди, невероятные виды на речку Сызранку и очень вкусная еда.

Также певец снял свое времяпрепровождение в центре города на видео.

- Красота, уют, комфорт, чудесная набережная. Тихо, свежо, что еще нужно для счастья? Как красиво здесь. Наслаждаюсь видами. Такая размеренная, спокойная жизнь. Мне очень нравится. Так что все приезжайте в Сызрань, вас здесь ждут, - отметил Прохор Шаляпин.