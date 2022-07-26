В Самаре ликвидировали «вечную» свалку на улице Литвинова

Свалка уже достигла размеров футбольного поля. Фото: ЭкоСтройРесурс

Жители Зубчаниновки, которые долгие месяцы жаловались на огромную мусорную свалку на границе улиц Литвинова и Рудной, теперь могут вздохнуть спокойно. На днях проблема была решена - горы мусора ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе ЭкоСтройРесурс.

Борьбу с незаконной свалкой, получившей звание «вечной», самарцы вели долгое время. Неравнодушные граждане сообщали, что на площадку регулярно приезжают «Газели» и «Камазы», груженые строительным мусором. Отходы остаются на площадке, а грузовые авто уезжают за новой «порцией» мусора. За последние три года размеры свалки достигли 6 тысяч квадратных метров.

Горожане обращались с данным вопросом в ЭкоСтройРесурс, но получили ответ - убирать свалку должен собственник земельного участка. В этом случае им является администрация Кировского района.

- Регоператор уведомил об этом главу Самары и процесс сдвинулся с мертвой точки: был заключен контракт на вывоз отходов с несанкционированной свалки, - рассказали в пресс-службе ЭкоСтройРесурс.

Участок оградили земляными отвалами, чтобы избежать дальнейшего складирования мусора. Фото: ЭкоСтройРесурс

Работы на участке стартовали 2 июля 2022 года. В течение недели регоператору удалось вывезти с незаконной свалки свыше 300 тонн мусора. Дабы защитить площадку от дальнейшего нагромождения отходов, ее оградили земляными отвалами. Рядом установили предупреждающий знак - он напоминает гражданам о штрафах за складирование мусора.

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