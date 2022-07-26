Специалисты рассказали, что легче всего устроиться на работу самарцам до 29 лет

Стало известно, кому легче устроиться на работу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области стало легче устроиться на работу. Особенно быстро получают вакансию жители младше 29 лет.

По данным опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, сложность поиска работы снизилась за последние три месяца. Теперь легче всего трудоустроиться соискателям в возрасте от 27 до 29 лет. Соискатели в этом возрасте реже остальных сталкиваются с проблемами поиска хорошей вакансии. Самые молодые респонденты оценили трудность поиска работы в 6,4 баллов из 10.

Отмечают, что больше остальных испытывают проблемы при поиске работы граждане старше 60 лет. При этом, средняя оценка сложности поиска работы в стране снизилась с 7,3 до 6,4 балла.