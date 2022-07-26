В Самарской области экс-полицейского и ИП обвинили в мошенничестве на 5 млн рублей

Следователи скоро направят уголовное дело в суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области скоро предстанут перед судом бывший полицейский и ИП. В зависимости от роли каждого их обвиняют в покушении на мошенничество и в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

По версии следствия, предприниматель узнал, что у одного из ООО имеются значительные доходы, и решил похитить чужие деньги. Принять участие в афере он предложил сотруднику полиции. Страж порядка организовал проверку в отношении фирмы. Затем обвиняемые предложили директору ООО помочь с прекращением разбирательств. За свои услуги они запросили вознаграждение в 5 млн рублей. Тот согласился и передал им деньги. Сразу после этого мужчин задержали сотрудники ФСБ.

Также следователи выяснили, что полицейский может быть причастен к другому коррупционному преступлению. С 2018 по 2020 год он, работая в структуре ГИБДД по Самаре, получил от двоих подчиненных взятку в 2,6 млн рублей. За эти деньги он обещал общее покровительство по службе.

Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела. В ближайшее время материалы направят на рассмотрение в суд.