Игорь Комаров готов помогать в развитии проекта заплывов на открытой воде X-WATERS

Игорь Комаров и Марат Богдалов обсудили будущее заплывов на открытой воде в России

Вчера, 25 июля 2022 года, в Нижнем Новгороде состоялась рабочая встреча полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова с исполнительным директором международной серии заплывов на открытой воде X-WATERS Маратом Богдаловым. Старты X-Waters Volga-2022 проходят на этой неделе. Российские и иностранные спортсмены участвовали в заплывах через Волгу на 1, 3 и 5 км. Игорь Комаров также проплыл дистанцию 5 км и высоко оценил этот спортивный проект.

– Это превосходный формат – заплывы на одной из самых больших рек в мире, шанс испытать себя. Организация на очень высоком уровне. Мне бы хотелось, чтобы проект развивался и как можно больше людей в регионах приобщались к здоровому образу жизни и спорту, – оценил старты Игорь Комаров.

Кроме стартов на Волге в районе Нижнего Новгорода, X-WATERS проводит в ПФО соревнования по заплывам на открытой воде в Самарской Луке, а также в Уфе по реке Белой. Обсуждая будущее проекта с Маратом Богдаловым, Игорь Комаров заверил, что готов помогать организатором в расширении ареала проведения стартов.