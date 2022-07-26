В Самаре завершился конфликт между McDonald’s и поликлиникой

Причина конфликта - задолженность перед медучреждением Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре стало известно о завершении конфликта между рестораном McDonald’s и поликлиникой. Медучреждение подавало иск на 500 тысяч рублей.

По информации арбитражного суда, в ведомство поступил отказ от заявления. О конфликте между поликлиникой №6 и бывшим рестораном быстрого питания стало известно в мае 2022 года. Представители медучреждения подали иск к ООО «Макдоналдс»из-за дебиторской задолженности. Поликлиника проводила осмотры сотрудников. Информацию разместили на сайте инстанции.

Напомним, что бывшую сеть питания переименовали. Первые семь ресторанов «Вкусно и точка» заработали в области с 27 июня 2022 года.