В Самарской области наркоман пытался спрятать вещества в кармане шорт

Полицейские изъяли наркотик. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Кинельском районе Самарской области сотрудники полиции задержали злоумышленника. Мужчина спрятал наркотические вещества в карманы шорт.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, житель поселка Усть-Кинельский подозревается в причастности к незаконному обороту наркотиков. Правоохранители задержали мужчину и в ходе досмотра нашли в карманах его шорт полимерный пакет, в котором находилась засушенная марихуана. Мужчина ранее уже был судим за аналогичное преступление.

Задержанный признался, что наркотики хранил для собственного употребления. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Правоохранители продолжают расследование.