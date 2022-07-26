«Мягкий кинотеатр» подал в суд на владельца ТРК «МегаСити» в Самаре в июле 2022 года

Кинотеатр не работает в "МегаСити" с начала этого лета Фото: Яндекс.Карты

Владельца ТРК «МегаСити» в Самаре ждет новая судебная тяжба. Один из якорных арендаторов – «Мягкий кинотеатр» (ООО «Старый город») – подал на него иск в арбитраж. Информация об этом размещена на сайте инстанции.

– Компания потребовала признать недействительной сделку об аренде помещений в торговом центре, – говорится в материалах дела.

Оператор сети кинотеатров хочет, чтобы владелец «МегаСити» вернул ему обеспечительный платеж в 1,6 млн рублей. В ответ он обещает освободить два помещения на втором этаже ТРК общей площадью почти 2,5 тысячи кв. м.

Арбитраж принял иск к производству. Предварительное судебное заседание намечено на 2 августа 2022 года.

Напомним, сейчас «Мягкий кинотеатр» в ТРК «МегаСити» закрыт. Он приостановил свою работу с 1 июня 2022 года.