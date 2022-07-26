В Самаре продали еще один корпус подшипникового завода

Имущество ООО «СПЗ» приобрел бизнесмен из Курганской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжается реализация имущества ООО «СПЗ». На этот раз нашелся покупатель на корпус №8, расположенный на улице Калинина, 1. Его приобрели за 141 750 000,00 рублей. Данная информация размещена на «Федресурсе».

Согласно опубликованным данным, в лот вошел корпус площадью порядка 32 «квадратов», а также земельный участок под ним и ряд оборудования. Покупателем стал индивидуальный предприниматель Артем Балобин, зарегистрированный в Курганской области.

Напомним, ранее был продан еще один корпус ООО «СПЗ» - под номером 4. Имущество приобрел бизнесмен из Свердловской области. Лот обошелся в 114 888 888,88 рублей.