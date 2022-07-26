Автобус № 217 в Самаре сменит номер и станет межмуниципальным

Маршрут продлят до поселка Смышляевка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По улицам Самары больше не будет ходить автобус № 217 «Ул. Транзитная – Дом молодежи». Его решили исключить из реестра муниципальных маршрутов. Изменения начнут действовать в ближайшее время. Об этом сообщили представители департамента транспорта.

- Маршрут № 217 будет преобразован в межмуниципальный автобус № 417. Его решено продлить до поселка Смышляевка, - уточнили в ведомстве.

Напомним, изменения затронут и автобус № 61. Вместо 12 машин на маршруте будут работать 15. Их количество решили увеличить из-за роста пассажиропотока. Кроме того, в Самаре переименуют две остановки общественного транспорта: «18 километр» на Московском шоссе и «Профтехучилище» на проспекте Кирова.