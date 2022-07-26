В Тольятти мужчина напился после ссоры с женой и решил устроить ночные гонки

Водитель понесет административную ответственность Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области задержали пьяного водителя. Алкоголь в крови злоумышленника превысил норму почти в три раза.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, активисты «Ночного патруля» сообщили дорожным полицейским о подозрительном водителе. Мужчина ехал по Центральному району. Через некоторое время инспекторы задержали нарушителя. Он согласился пройти освидетельствование, которое подтвердило алкогольное опьянение.

Как сообщил задержанный, из-за ссоры с супругой он сел за руль в нетрезвом виде. Автомобиль поместили на стоянку. Водителя временно лишили прав и оштрафовали.