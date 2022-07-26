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Происшествия26 июля 2022 12:15

Две «Газели» загорелись после лобового ДТП под Самарой, погибли два человека

На месте аварии работают сотрудники ДПС
Анастасия ФИЛАТОВА
Грузовые автомобили столкнулись на трассе Самара - Бугуруслан

Грузовые автомобили столкнулись на трассе Самара - Бугуруслан

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Днем во вторник, 26 июля 2022 года, на трассе Самара – Бугуруслан в Похвистневском районе произошло серьезное ДТП. Там лоб в лоб столкнулись две грузовые «Газели». К сожалению, без жертв не обошлось. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

– После столкновения автомобили загорелись. Оба водителя погибли. Точное количество пострадавших устанавливается, – рассказали полицейские.

Сейчас на месте происшествия работают экипажи ДПС. Стражи порядка выясняют все обстоятельства аварии и опрашивают свидетелей. Также они обеспечивают беспрепятственный проезд транспорта.