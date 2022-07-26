Самарский застройщик предлагает квартиры с уже установленным кухонным гарнитуром

Будущих жильцов «Сити-Парка» ждет приятный и полезный сюрприз

В ЖК «Сити-Парк» в квартирах на первом этаже на кухнях уже установлен гарнитур со всей необходимой техникой. Таким образом, при переезде, у новоселов будет меньше хлопот, связанных с замером, подбором цветовой палитры и фурнитуры, а также установки кухни. Сэкономленные на покупке кухонного гарнитура деньги, например, можно направить на выплату первоначального взноса по ипотеке, говорит застройщик ООО «СЗ «Корпорация Кошелев».

Новый жилой комплекс уже построен, сейчас благоустраивается территория вокруг домов. Покупатели получат ключи от квартир уже в августе этого года.

ЖК «Сити-Парк» — это инновационный проект для «Кошелев-Парка», состоящий из 8 одноподъездных домов комфорт-класса. Его особенность — современная архитектура с вентилируемыми фасадами из композитных панелей и медиаэкранами на торцах зданий. Одно из главных нововведений жилого комплекса — помещения для хранения колясок и велосипедов. В подъездах также установлены пандусы на входе и лифты на уровне нулевого этажа. Лифтовой холл отделан керамогранитом под дерево и натуральный камень.

Квартиры в ЖК можно купить в чистовой отделке и отделке «Люкс» - с уже готовым ремонтом.

Еще один бонус для покупателей - кондиционер в подарок.

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