В Самарской области водитель на скорости сбил женщину на «зебре»

Водитель сбил женщину-пешехода. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Комсомольском районе Тольятти водитель на скорости сбил женщину-пешехода днем, 25 июля 2022 года. Из-за травм ее доставили в медицинское учреждение.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, водитель ехал на иномарке «Datsun on-DO» по улице Никонова в направлении улицы Железнодорожной. Возле жилого дома автолюбитель сбил 48-летнюю женщину, переходящую дорогу по «зебре».

Пострадавшую доставили в больницу, где ей назначили амбулаторное лечение. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.