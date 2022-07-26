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Общество26 июля 2022 13:03

Жителям Самары рассказали, где найти продукты по низкой цене

В областном центре провели мониторинг
Алена ПРОВКИНА
В областной столице проверили цены на продукты

В областной столице проверили цены на продукты

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты предоставили данные ежедневного мониторинга цен на продовольственные товары. Жители смогут приобрести продукты по низкой стоимости.

По сообщению городской администрации на 26 июля 2022 года, выгоднее всего купить гречневую крупу в «Пятерочке» Кировского района за 93,87 рубля/килограмм. Сливочное масло – 44,333 рубля/килограмм – в «Магните» Куйбышевского района. Молоко – 44,43 рубля/литр – в «Перекрестке» Красноглинского района. Сахар-песок – 62,9 рубля/килограмм – в «Ашане» Советского района. Яйца куриные – 39,99 рублей/10 штук – в «Потоке» Октябрьского района.

Информация о ценах и адресах указана на официальных страницах мэрии. Подобные проверки помогают отслеживать цены в областной столице.