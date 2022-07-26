Самарцы могут вступить в старейшую российскую партию в особом порядке

Самарцы могут продолжить дело Владимира Жириновского Фото: Михаил ФРОЛОВ

27 июля в 16.00 в Самарском региональном отделении ЛДПР по улице Академика Павлова, 35 начнется региональный этап «Общероссийского приема в ЛДПР, в память о Владимире Жириновском». Люди, вступившие в партию во время приема, получат особый статус.

Прием будут вести депутат Госдумы Владимир Кошелев, координатор Самарского регионального отделения ЛДПР Роман Синельников.

Стать частью ЛДПР несложно — нужно разделять позицию партии и всегда следовать ее девизу «Не врать и не бояться».

Чтобы вступить в партию необходимо скачать анкету на сайте https://ldpr.ru/registration, заполнить ее и принести в реготделение ЛДПР 27 июля. Оформить все необходимые документы можно и на месте - помогут будущие однопартийцы.

ЛДПР старейшая парламентская партия новой России. Партия с самыми активными сторонниками, готовыми плечо к плечу бороться за свое настоящее и будущее, вместе строить свою счастливую жизнь. Это и есть политическая программа партии, о которой всегда говорил Владимир Жириновский.