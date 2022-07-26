В Самаре могут сократить количество трамваев и троллейбусов на ряде маршрутов

Изменения могут затронуть трамваи № 8, 16, 21 и 24, а также троллейбусы № 4к, 12, 13 и 19 Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

В Самаре планируют изменить количество подвижного состава на нескольких трамвайных и троллейбусных маршрутах. Число машин сократят. Об этом сообщили в департаменте транспорта города.

– График работы ряда трамваев, которые ходят только по будням или выходным, будет приведен в соответствие с реестром. Кроме того, на нескольких маршрутах немного сократят выпуск подвижного состава. Основная причина – уменьшение пассажиропотока на 15%, – рассказали представители ведомства.

Согласно проекту документа на сайте мэрии Самары, изменения затронут трамваи № 8, 16, 21 и 24, а также троллейбусы № 4к, 12, 13 и 19. Количество составов на маршруте № 8 планируется сократить с 6 до 5, на № 16 – с 3 до 1, № 21 – с 8 до 5, а № 24 – с 16 до 12. Число троллейбусов на маршруте № 4к уменьшат с 5 до 4, № 12 – с 17 до 15, № 13 – с 7 до 5, а № 19 – с 8 до 6.