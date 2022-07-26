В Самаре из-за неисправных трамвайных путей автомобили остаются без колес

Отмечают, что машины часто прокалывают колеса на данном участке. Фото:Виктория Гребнева/ "Подслушано Самара"

В Самаре местные жители пожаловали на состояние трамвайный путей. Из-за выпирающей конструкции автомобили остаются без колес.

Фотография поломки появилась в социальных сетях днем, 26 июля 2022 года. В комментариях пользователи отметили, что часто видят автомобили со спущенными шинами после проезда по пересечению улиц Арцыбушевской и Полевой. Причина такого состояния рельсов – пока неизвестна.

Напомним, что в областном центре планируют заменить трамвайные рельсы на улице Ново-Садовой. Работы могут растянуть на пять лет.