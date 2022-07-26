Самарский следователь рассказал, похож ли тольяттинский потрошитель Олег Рыльков на зверя

Олег Рыльков отбывает пожизненное наказание в "Черном дельфине" Фото: Михаил ГОРЮНОВ

В Самарской области за признания в очередных убийствах судят маньяка из Тольятти Олега Рылькова. Он осужден на пожизненный срок в 1999 году, но постоянно рассказывает о своих нераскрытых преступлениях. Последние дела педофила вел следователь 3-го отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по региону Дмитрий Серебряков. Он рассказал о своих первых впечатлениях от маньяках.

- Вопреки обывательскому мнению, Рыльков совершенно не похож на зверя. Это достаточно начитанный, интеллектуальные и юридически подкованный мужчина. Лично на меня он никакого негативного психологического давления не оказывал, - поделился Дмитрий с корреспондентом «КП-Самара».

За последние пару лет Рыльков сообщил правоохранителям о шести загубленных жизнях. Все жертвы женского пола - от подростков до пенсионерок. Подробности этих преступлений читайте в интервью Дмитрия Серебрякова на сайте samara.kp.ru.

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