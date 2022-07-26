Жителей Самары предупредили о снижении атмосферного давления 26 и 27 июля 2022 года

Чувствительные самарцы могут почувствовать недомогание Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Самары и области ждут не только дожди и грозы, но и понижение атмосферного давления. Синоптики предупредили метеозависимых.

Синоптики GISMETEO отмечают, что в ближайшую неделю в областном центре средняя температура колеблется от +21 до +23 градусов. Не смотря на дождь и грозы, в четверг и пятницу самарцы все-таки смогут насладиться июльским теплом и солнечной погодой. Ливни и грозы – не единственная проблема горожан.

Также специалисты сообщили о понижении атмосферного давления. Во вторник, 26 июля, отмечают 742 мм. ртутного столба. В среду, 27 июля, 745 мм. ртутного столба. Напомним, что подобное снижение могут почувствовать все граждане.