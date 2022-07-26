Губернатор Самарской области подписал соглашение о расширении сотрудничества между НОЦ «Инженерия будущего» и «Сириус»

Губернатор Самарской области и Елена Шмелева заключили соглашение о сотрудничестве

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и председатель Совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева подписали соглашение. Сотрудничество заключили между НОЦ «Инженерия будущего», образовательным фондом «Талант и успех», федеральной территорией «Сириус».

Встреча состоялась во вторник, 26 июля 2022 года. Соглашение поможет расширить сферы сотрудничества и вовлечь больше интеллектуально-творческой молодежи и детей в сферы науки и образования. Подобное сотрудничество повысит качество образования и продвинет исследовательские программы. Губернатор Самарской области отмечает, что соглашение станет новым витком развития науки в регионе и стране.

- Нет сомнений, что, объединив усилия, мы приземлим эти проекты, создадим наиболее эффективную эко-систему подготовки и развития талантов во всех субъектах РФ, входящих в НОЦ - отметил Дмитрий Азаров.