Не своим ходом: жители области стали чаще обращаться в турагентства

Анализ расходов с карт МТС Банка показал, что в июне количество покупок в турагентствах выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Туристический сезон 2022 года стал непростым для российских туристов не только в выборе направлений из-за закрытия авиасообщения с европейскими странами, но и из-за проблем с оплатой картами платежных систем Visa и Mastercard, а также недоступности ряда иностранных сервисов путешествий. Трудности при покупке авиабилетов и бронировании гостиниц привели к росту обращений в туристические агентства Самарской области, в которых количество транзакций в июне 2022 года увеличилось в два раза, а средний чек – на 18 процентов по сравнению с июнем 2021 года.

Выбирали впечатления

По данным Big Data МТС, больше всего соотечественников едет отдыхать в Турцию: количество российских туристов в этой стране выросло в четыре раза в июне 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также в списке самых популярных направлений — Беларусь, Казахстан, Абхазия, Армения, Грузия, Узбекистан и Объединенные Арабские Эмираты. Кроме того, в июне 2022 года удвоился турпоток в Казахстан.

Аналитики МТС Банка отмечают, что в 2022 году самарцы хотят получать больше впечатлений от своих путешествий. Об этом говорит трехкратный рост покупок билетов на различные туристические достопримечательности и представления: в музеи, ботанические сады, ремесленнические шоу, винодельни и т.д.

Летали и ездили

Ограничения на авиасообщение с европейскими странами и с городами юга России практически не сказались на количестве покупок авиабилетов – снижение составило всего 7 процентов, а вот средний чек в июне 2022 года вырос на 17 процентов. Самарцы продолжают летать, выбирая новые направления для отдыха или через третьи страны.

Закрытие аэропортов юга России привело к росту покупок железнодорожных билетов на 23%, а средний чек на них увеличился на 32%.

Загорали дома

Часть самарцев отказалась от дальних поездок и проводила первую половину лета на даче, о чем свидетельствует рост количества продаж билетов на электрички в июне 2022 года на 69 процентов. Средний чек остался на уровне прошлого года. Продажи билетов на пригородные и междугородние автобусы выросли на 17 процентов, средний чек – на 6 процентов.

Анализ мобильного трафика МТС показал, что самарцы выбирали отдых в популярных туристических локациях региона, включая волжские острова и Самарскую Луку, а также загорали на садовых участках в окрестностях Тольятти, в Ставропольском и Сызранском районах.

«Жители Самарской области – активные туристы, не важно, отправляются ли они в дальнее путешествие или выбирают поездки внутри региона. Независимо от выбора маршрута, МТС обеспечивает туристов стабильной связью и комфортным пользованием цифровыми сервисами. Гостям региона и жителям области, которые остались дома, разнообразить впечатления помогут интерактивный путеводитель по городам Самарской области «Виртуальная прогулка» и аудиогид «Место силы: Самарская Лука» по одноименному национальному парку, который по данным Big Data МТС является самой востребованной местной достопримечательностью», - рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

Фото: Елена МАШКОВА

Методология исследования

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Самарской области, а также на основе обезличенной аналитики Big Data МТС. Учитывались платежные операции в июне 2021-2022 годов по соответствующим МСС-кодам.