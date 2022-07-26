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Происшествия26 июля 2022 17:44

В Самаре злоумышленник хотел поменять велосипед на алкоголь

Мужчина украл чужой транспорт
Алена ПРОВКИНА
Имущество вернули владелице. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Имущество вернули владелице. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре местный житель решил украсть чужой двухколесный транспорт. Мужчина хотел продать велосипед и купить алкоголь.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, жительница поселка Береза обратилась за помощью в полицию. Она рассказала, что из ее подъезда угнали велосипед. Сумму ущерба она оценила в 5000 рублей. В этот же день правоохранителям удалось задержать подозреваемого.

Оказалось, виновен в краже ранее судимый мужчина. Она признался, что украл чужой транспорт из подъезда. Велосипед не был пристегнут, а дверь – открыта. Злоумышленник хотел продать украденное и купить алкоголь, но довести свой преступный замысел до конца не успел. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.