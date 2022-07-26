В Самарской области специалисты в сфере станкостроения смогут принять участие в конкурсе проектов

В регионе поддерживают отечественных разработчиков Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области инноваторы в сфере станкостроения смогут принять участие в конкурсе проектов. О проведении мероприятия заявили министерство экономразвития и инвестиций региона и резидент технопарка «Жигулевская долина».

Отмечают, что организатором выступает региональный Инновационные фонд. К участию пригласили представителей университетов, резидентов технопарков, предприятия и участников акселерационных программ. Победителя определит экспертная комиссия. Бюджет конкурса составил 20 миллионов рублей.

В регионе создали все необходимые условия для развития стартапов. Благодаря мероприятию для предпринимателей в регионе продвигают успешные продукты отечественных разработчиков.