В Самаре на строящемся мосту устроили настоящий праздник и отыграли DJ-сет

Самарцам показали видео с яркими закатами. Фото: скриншот

В Самаре в социальных сетях поделились видео с зажигающим DJ-сетом на строящемся мосту через Волгу. В закатных лучах прошел настоящий музыкальный концерт.

В комментариях пользователи отметили, что самарцы действительно знают толк в развлечениях и хорошей музыке. На строящейся конструкции сняли яркие кадры.

-Видео классное, приятно послушать позитивную музыку и посмотреть на нереальные волжские закаты! – подчеркивают самарцы.

Напомним, что строительство началось несколько лет назад. Маршрут проведут через область по мосту через реку Волгу в обход города Тольятти. Благодаря возведению моста, планируют повысить транспортную доступность и привлечь инвесторов.