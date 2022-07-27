Самарским экологам предлагают участвовать в форуме «Экосистема. Заповедный край»

На своей площадке он соберет активных молодых людей, которые переживают за экологию своего региона и принимают активное участие в защите окружающей среды.

- Это из главных молодежных форумов в сфере экологии, - говорит генеральный директор АНО «Сад памяти» и один из ключевых спикеров форума Ольга Степченко. - Но молодежный – не значит, что на него едут только студенты, для которых важно решать экологические задачи у себя в регионах, это и возможность общения с лидерами в сфере охраны и защиты окружающей среды, органами власти, представителями ведущих компаний, для которых принципы устойчивого развития являются приоритетом.

Первый этап форума уже состоялся в этом году в Череповце в конце мая, а второй этап пройдет на Камчатке. Регионы выбраны не случайно, в одном случае – это центр промышленности, который требует особого подхода в решении экологических задач, а в другом – это уникальная природная территория, для которой важно развивать экологический туризм.

В рамках форума участники обменяются практиками в области охраны окружающей среды, подумают над приемами повышения экологической грамотности и культуры. Также у них будет возможность получить грант на воплощение своих экологических идей и проектов.

- Для нас, как для экологов, помимо практической работы важно иметь и площадки для обмена опытом, мнениями, выработки лучших решений, - продолжает Ольга Степченко.

К примеру, в рамках I этапа форума «Экосистема» АНО «Сад Памяти» предложил 5 июня, в День эколога, всей страной объединиться и организовать по всей стране экологические активности. Идею – марафон зеленых дел поддержали более 100 тысяч человек, которые в один день высаживали лес, чистили берега, проводили флешмобы и велопробеги в поддержку экологии, организовывали творческие выставки и театры.

- Поэтому форумы являются достаточно эффективной платформой для коммуникации, разработки новых проектов и инициатив, - уверяет эксперт.

Принять участие в Форуме «Экосистема» могут:лидеры проектов в сфере экологии, активисты экологических движений,молодые ученые, деятели креативных индустрий и медиа в «зеленой» повестке и участники школьных экологических отрядов.

Прием заявок продлится до 29 июля на сайте Росмолодежь.