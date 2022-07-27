Град, ливень и шквалистый ветер обрушатся на Самарскую область днем 27 июля 2022 года

Самарцам стоит готовиться к очередному буйству стихии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода подготовила для жителей Самарской области очередной сюрприз. Днем в среду, 27 июля 2022 года, на регион обрушатся гроза и ливень, возможен град.

— При грозе возможно шквалистое усиление ветра. Его порывы достигнут 15-20 м/с. Также днем местами по Самарской области ожидается жара до +30 градусов, — сообщили в Приволжском УГМС.

По прогнозам синоптиков, буйство стихии может продолжится до вечера. Так что жителям региона нужно быть осторожнее. Непогоду лучше переждать дома. Если она застигнет на улице, необходимо найти укрытие — ближайший подъезд или подземный переход. Машины следует поставить в гараж или припарковать их вдали от деревьев, непрочных конструкций и рекламных щитов.