В Самаре мужчина обокрал подростка на спортивной площадке

Мужчина украл телефон у парня. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре 14-летний парень лишился телефона. Его обокрали на спортивной площадке.

Молодой человек рассказал, что встретил друзей во дворе и пошел играть на площадку. Он оставил рюкзак на лавочке и услышал звонок телефона. Вернувшись за гаджетом, он увидел мобильный в руках незнакомца. Мужчина проигнорировал просьбу вернуть телефон и сбежал с места преступления, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Отмечают, что причиненный ущерб оценили в 10 тысяч рублей. Мальчик одолжил телефон у друга и вызвал полицию. Правоохранители смогли задержать подозреваемого, который признал свою вину. Злоумышленник продал смартфон прохожему за 1000 рублей, а деньги потратил. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.