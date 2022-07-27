В Самарской области подростки подрабатывают котонянями и курьерами

Самарские дети устраиваются на работу ради карманных денег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области стало известно, кем подрабатывают подростки летом. Аналитики предоставили данные опроса.

По сообщению сервиса Зарплата.ру, опрос провели среди почти 2000 родителей. Исследование показало, что этим летом работают 50% подростков. В основном, молодые люди отдают предпочтения вакансиям курьера и промоутера. Также ребята устраиваются продавцами, догситтерами и котонянями.

Отмечают, что практически половина подростков работает ради карманных денег, 28% несовершеннолетних копят на необходимую покупку. Еще 11% стараются развить новые навыки.