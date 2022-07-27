Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 июля 2022 7:30

В Самарской области подростки подрабатывают котонянями и курьерами

Появились данные опроса
Алена ПРОВКИНА
Самарские дети устраиваются на работу ради карманных денег

Самарские дети устраиваются на работу ради карманных денег

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области стало известно, кем подрабатывают подростки летом. Аналитики предоставили данные опроса.

По сообщению сервиса Зарплата.ру, опрос провели среди почти 2000 родителей. Исследование показало, что этим летом работают 50% подростков. В основном, молодые люди отдают предпочтения вакансиям курьера и промоутера. Также ребята устраиваются продавцами, догситтерами и котонянями.

Отмечают, что практически половина подростков работает ради карманных денег, 28% несовершеннолетних копят на необходимую покупку. Еще 11% стараются развить новые навыки.