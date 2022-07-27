Самарцы смогут увидеть фильм «Тор: любовь и гром» на большом экране в «Мягком кинотеатре»

Голливудскую новинку будут показывать в кинотеатрах, расположенных в ТРК "Гудок" и "Космопорт" Фото: кадр из фильма

Жители Самары вновь смогут увидеть легендарных киногероев на больших экранах. В среду, 27 июля 2022 года, в «Мягком кинотеатре» стартует показ супергеройского фильма «Тор: любовь и гром» в официальном русском дубляже.

Помимо новой части о приключениях скандинавского бога грома и молний, самарцы смогут посмотреть в «Мягком кинотеатре» и другие голливудские кинопремьеры. К примеру, на больших экранах уже показывают такие картины, как «Миньоны: Грювитация», «Мир Юрского периода: Господство», «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», «Соник 2 в кино», «Морбиус» и другие.

Напомним, «Мягкий кинотеатр» работает в ТРК «Гудок» на улице Красноармейской» и в ТРК «Космопорт» на улице Дыбенко. Посмотреть расписание фильмов можно на сайте или в официальном приложении кинотеатра.