В Самарской области многие сотрудники передумают увольняться после повышения зарплаты

Самарцы хотят увеличения зарплаты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области большинство сотрудников могут пересмотреть свое заявление об увольнении. Многие останутся, если им увеличат заработную плату.

По информации службы исследований hh.ru, больше половины опрошенных хотят сменить свою работу – 52%. Некоторые респонденты готовы остаться только при условии увеличении заработной платы. Каждый третий самарец не уволится, если ему предложат интересный проект или повысят в должности.

Также специалисты отмечают, что 26% опрошенных не хотят оставаться на текущем месте работы ни при каких условиях. Выгорание в своей деятельности заметили 31% работников.