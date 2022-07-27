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Общество27 июля 2022 8:33

В Самарской области многие сотрудники передумают увольняться после повышения зарплаты

Об этом сообщили в опросе
Алена ПРОВКИНА
Самарцы хотят увеличения зарплаты

Самарцы хотят увеличения зарплаты

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области большинство сотрудников могут пересмотреть свое заявление об увольнении. Многие останутся, если им увеличат заработную плату.

По информации службы исследований hh.ru, больше половины опрошенных хотят сменить свою работу – 52%. Некоторые респонденты готовы остаться только при условии увеличении заработной платы. Каждый третий самарец не уволится, если ему предложат интересный проект или повысят в должности.

Также специалисты отмечают, что 26% опрошенных не хотят оставаться на текущем месте работы ни при каких условиях. Выгорание в своей деятельности заметили 31% работников.