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Общество27 июля 2022 8:48

Скоростная «Ласточка» начнет ходить по-новому между Сызранью и Самарой с 7 августа 2022 года

Электричка будет приезжать в столицу региона на несколько минут раньше
Анастасия ФИЛАТОВА
Новое расписание введут для вечерней "Ласточки"

Новое расписание введут для вечерней "Ласточки"

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Самарской области изменят расписание движения скоростной электрички «Ласточка». Корректировки затронут поезд № 7144 Сызрань-1 (отпр. 18:00) — Самара (приб. 19:53). Новый график начнет действовать с 7 августа 2022 года. Об этом сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.

Со следующего воскресенья электропоезд начнет прибывать на железнодорожный вокзал Самары на несколько минут раньше. Отправление из Сызрани останется прежним — в 18:00. На станцию Обшаровка состав будет прибывать в 18:31, отправление — через минуту. Остановка в Безенчуке намечена на 18:58-18:59, в Чапаевске — 19:15-19:16, на станции Липяги — в 19:34-19:35. Прибытие в Самару — в 19:48.

Пассажиров просят быть внимательнее при планировании поездок на электропоезде «Ласточка».