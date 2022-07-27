Новое расписание введут для вечерней "Ласточки" Фото: Олег ЗОЛОТО

В Самарской области изменят расписание движения скоростной электрички «Ласточка». Корректировки затронут поезд № 7144 Сызрань-1 (отпр. 18:00) — Самара (приб. 19:53). Новый график начнет действовать с 7 августа 2022 года. Об этом сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.

Со следующего воскресенья электропоезд начнет прибывать на железнодорожный вокзал Самары на несколько минут раньше. Отправление из Сызрани останется прежним — в 18:00. На станцию Обшаровка состав будет прибывать в 18:31, отправление — через минуту. Остановка в Безенчуке намечена на 18:58-18:59, в Чапаевске — 19:15-19:16, на станции Липяги — в 19:34-19:35. Прибытие в Самару — в 19:48.

Пассажиров просят быть внимательнее при планировании поездок на электропоезде «Ласточка».