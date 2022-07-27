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Происшествия27 июля 2022 8:54

В Самарской области водитель скончался после выезда на «встречку»

Автомобилист врезался в отечественную легковушку
Алена ПРОВКИНА
Мужчина скончался на месте происшествия. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Мужчина скончался на месте происшествия. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В городе Сызрань Самарской области из-за страшного дорожного происшествия скончался автомобилист. Он выехал на «встречку».

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, вечером, 26 июля, в 23:10 водитель «Renault Kaptur» ехал по улице Гаражной в направлении села Рамено. Мужчина выехал на полосу встречного движения и врезался в отечественный автомобиль «Lada Kalina».

В результате столкновения, скончался водитель «Renault Kaptur». Водителя и женщину-пассажира отечественного автомобиля госпитализировали с места происшествия. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства ДТП.