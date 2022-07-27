В Самару надвигается облако с опасными микрочастицами для аллергиков

Аллергикам нужно быть осторожнее в указанный период Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Самару и область надвигается облако с опасными микрочастицами для людей, подверженных аллергии. Это произойдет в начале августа 2022 года.

Специалисты gismeteo отмечают, что погода подготовит для местных жителей еще один «сюрприз». Не только дожди, грозы и град придут в регион, но и облако пыльцы, которое может пагубно повлиять на аллергиков. Самарцам стоит быть осторожнее 4 и 5 августа 2022 года.

Напомним, что «сенная лихорадка» распространена среди горожан. Почти каждый пятый страдает аллергией на пыльцу злаковых трав. Ежегодные обострения происходят почти в один и тот же период.