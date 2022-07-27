Тольяттинец ответит перед судом за убийство человека 19-летней давности

Преступление произошло в 2003 году в доме на Тверском проезде Фото: СУ СК России

В Самарской области скоро предстанет перед судом 45-летний житель Тольятти. Ему предстоит ответить за преступление, которое было совершено более 19 лет назад. Мужчину обвиняют в гибели знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Все случилось 14 марта 2003 года в доме на Тверском проезде в Центральном районе Тольятти. В тот день обвиняемый пришел туда вместе с приятелем — на попойку, устроенную хозяином жилища. Там же находились еще несколько человек. В какой-то момент тольяттинец, его друг и еще один мужчина стали ругаться. Словесная перепалка переросла в драку. Обвиняемый с приятелем начал избивать другого гостя. Они ударили его не менее 23 раз руками и ногами. После этого потерпевшего увезли в больницу. К сожалению, медики не смогли его спасти. Мужчина умер.

Найти убийц тольяттинца удалось только спустя несколько лет. По данным следователей, свидетели преступления молчали, потому что боялись мести со стороны одного из обвиняемых. Недавно он умер, и очевидцы все же дали показания.

Правоохранители завершили расследование уголовного дела, возбужденного по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». Материалы направлены на рассмотрение в суд. Тольяттинцу может грозить до 15 лет лишения свободы.