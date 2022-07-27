Ипотека для IT-специалистов: особенности

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Весной 2022 года Правительство России объявило о запуске программы поддержки специалистов сферы IT и выделении 1,5 млрд рублей из резервного фонда на субсидирование ипотеки. По оценкам специалистов, благодаря этой программе около 10 тыс. IT-шников смогут приобрести собственное жилье и улучшить жилищные условия.

О значимости программы говорят и банковские эксперты, как отмечает Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка, данный вид ипотеки с господдержкой востребованный финансовый инструмент.

«Льготная ипотека для IT-специалистов – это один из наиболее эффективных и востребованных финансовых инструментов на рынке, который помогает сотрудникам данной отрасли улучшить свои жилищные условия, –подчеркивает Анащенко.– Стоит отметить, что ставка по данной ипотеке с господдержкой одна из самых низких на рынке».

Запуск программы освещался достаточно широко, а значит о ней знает уже большое количество потенциальные пользователей. Однако, стоит подробно разобраться с условиями получения такой ипотеки. Об этом мы и хотим рассказать.

Ипотека для IT-специалистов предлагается на очень привлекательных условиях: ставка 5% (в некоторых банках она может быть дополнительно снижена), первоначальный взнос 15%, размер кредита до 18 млн рублей для городов-миллионников и до 9 млн рублей для остальных населенных пунктов, при это срок кредита может быть до 30 лет.

Среди основных условий для получения ипотеки для IT-специалистов стоит назвать доход от 150 тыс. рублей для людей, проживающих в городах-миллионниках, и от 100 тыс. рублей – в городах с меньшей численность, а также возраст – от 22 до 44 лет. По данным пресс-службы Поволжского банка Сбербанка в регионах Поволжья ипотеку для IT специалистов чаще всего берут мужчины – 81%. При этом в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях наиболее часто данный вид льготной ипотеки оформляют мужчины в возрасте от 35 до 44 лет – 43% от общего количества, на втором месте – мужчины от 25 до 35 лет – 29%, на третьем – женщины в возрасте от 35 до 44 лет – 14%. А средний размер кредита по данной льготной программе в регионах Поволжья составляет более 5 млн рублей.

Однако требования есть не только к потенциальным заемщикам, но и к компаниям-работодателям. Льготную ипотеку могут получить сотрудники тех компаний, которым деятельность в сфере IT приносит не менее 90% от общего объема доходов, при этом численность сотрудников в них должна составлять не менее семи человек. Также важно, чтобы организация была включена в реестр аккредитованных Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций организаций, которые работают в области информационных технологий и пользуются налоговыми льготами не менее одного квартала. Чтобы более подробно познакомиться со всеми условиями, можно посетить сайт, например, сайт ДомКлик. Там же можно по ИНН проверить компанию, в которой вы работаете, на соответствие условиям программы.

Использовать ипотеку для IT-специалистов можно для готовых квартир, строящегося жилья, а также для строительства частного жилого дома.