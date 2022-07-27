В Самаре рассказали, как «РЖД» соблюдает выполнение социальных гарантий для работников

В РЖД выполняют обязательства перед работниками Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самаре в рамках форума социальных партнеров подвели итоги выполнения коллективного договора ОАО «РЖД» в границах Куйбышевской железной дороги за первое полугодие 2022 года. В мероприятии приняли участие начальник КбшЖД Владимир Дмитриев, заместитель председателя РОСПРОФЖЕЛ Сергей Тюменев и председатель Дорпрофжел на Куйбышевской железной дороге Альберт Премилов.

Дмитриев подчеркнул, что все социальные обязательства перед работниками выполняются в полном объеме. Даже в непростые экономические времена железная дорога подтверждает свое стратегическое значение для экономики регионов и находит новые возможности и резервы для развития.

- Главным для нас остается вопрос повышения социальной стабильности в трудовых коллективах. Решение этой задачи является залогом уверенного роста объемов работы и заработной платы на долгосрочную перспективу, - сказал он.

Согласно коллективному договору, на реализацию всех льгот и гарантий сотрудникам и неработающим пенсионерам КбшЖД в первом полугодии 2022 года направили 1,8 млрд рублей. Из них 734 млн рублей пойдут на улучшение условий и охрану труда, 36,5 млн рублей - на санаторно-курортное лечение. Средний размер индивидуального соцпакета на одного работника - 26,6 тысяч рублей. А на неработающего пенсионера - порядка 2,4 тысяч рублей.

Добавим, что указанный документ регулирует социально-трудовые отношения между сотрудниками и работодателем. Если в этом вопросе не возникает никаких проблем и недопониманий, то и производственных успехов становится больше.