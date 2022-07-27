Участникам молодёжного форума «iВолга» ТОП-менеджеры Поволжского банка Сбербанка рассказали об инвестировании и эффективных бизнес-моделях

Заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка Ярослав Костарев

В рамках Молодёжного форума ПФО «iВолга» прошёл бизнес-лекторий от Сбербанка, на котором заместители председателя Поволжского банка Сбербанка Ярослав Костарев и Денис Белозерцев рассказали участникам о правилах и ошибках инвестирования, а также о наиболее эффективных бизнес-моделях, позволяющих успешно развивать своё дело.

Ярослав Костарев рассказал об инвестициях и возможных ошибках при неправильном выборе инвестиционного инструмента. Он отметил, что одной из наиболее распространенных ошибок сегодня является использование только одного инвестиционного механизма, что значительно снижает возможность получения хорошей прибыли. В инвестировании также важно использовать не только рисковые инвестиционные инструменты, но и более надежные, которые позволяют финансово защитить себя и своих близких, например, инвестиции в страховые продукты.

Ярослав Костарев, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:

«Я считаю, что у современной молодежи достаточно высокая финансовая грамотность, в том числе и потому что они интересуются инновациями, например, NFT или криптовалютой. Но для Сбера важно донести до молодёжи информацию, что есть не только рисковые инструменты, в которые они сами инвестируют и которыми активно интересуются. Существуют базовые инструменты, которые с одной стороны не позволяют совершать ошибки, а с другой – дают возможность получать в будущем хорошие бонусы».

Входе своего выступления Денис Белозерцев отметил, что для успешного развития бизнеса важно выбрать наиболее подходящую модель управления. По его мнению, правильно выбранная бизнес-модель во многом является залогом успеха любого стартапа. При этом, с развитием бизнеса модель управления может меняться и совершенствоваться.

Заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка Денис Белозерцев

Денис Белозерцев, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:

«Бизнес-модель – это вопрос, про который, на мой взгляд, на этапе начала бизнеса или запуска стартапа достаточно часто забывают, концентрируясь в основном на самом продукте. Моей главной задачей было заронить зерно интереса у аудитории к этой теме, для того, чтобы в дальнейшем они могли более качественно в неё погрузиться и избежать ошибок, с которыми сталкиваются большинство начинающих предпринимателей. Всегда необходимо помнить, что важен не только сам продукт, но и способ, которым его ценность будет донесена до потребителя».

Также на форуме «iВолга»эксперты Сбера рассказали участникам о своих ESG-проектах, в том числе по декарбонизации углеродного следа, а также провели тренинг по составлению миссии компании.