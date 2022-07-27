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Общество27 июля 2022 9:58

В Самарской области после жалоб в соцсетях отремонтировали дорогу рядом с поселком Петра-Дубрава

Обновили асфальтное покрытие
Алена ПРОВКИНА
В Волжском районе отремонтировали дорогу. Фото: ЦУР

В Волжском районе отремонтировали дорогу. Фото: ЦУР

В Самарской области после жалоб в социальных сетях отремонтировали обводную дорогу. Новое покрытие появилось на участке рядом с поселком Петра-Дубрава.

Граждане рассказывали, что на автомагистрали «Центральной» из-за ям пробивало шины. Жители направили более двух десятков жалоб. По словам автомобилистов, 80% трассы непригодны для проезда. Рабочим пришлось обновить асфальтное покрытие на участке, площадь которого составила 24 тысячи квадратных метров.

Известно, что ремонт начали еще в конце мая. Дорогу отремонтировали «картами». Теперь жители Волжского района смогут не бояться за покрышки.