Названа причина потопа в гипермаркете «Лента» в ТРК «Гудок» в Самаре

Происшествие в гипермаркете обошлось без серьезных последствий Фото: СОЦСЕТИ

Стала известна причина потопа в гипермаркете «Лента», который расположен в ТРК «Гудок» в Самаре. Торговую точку залило водой во время ливня 25 июля 2022 года. Подробности сообщили представители сети.

По данным компании, из-за сильного дождя возникли проблемы с ливневой системой «Гудка». Произошел гидроудар, в результате которого образовался зазор на стыке водотводящих труб. Они проходят под потолком помещения, где находится «Лента». Это привело к появлению незапланированного водопада — потоки воды лились сверху на пол и стеллажи.

Насколько известно, в результате потопа в основном пострадали канцелярские товары. Представители гипермаркета сообщили, что ущерб небольшой. Серьезных последствий удалось избежать благодаря грамотным действиям персонала. Сейчас «Лента» работает в обычном режиме.