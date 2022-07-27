В Самарской области коронавирусом заразились еще 85 человек 27 июля 2022 года

В регионе появились данные заболеваемости за прошедшие сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области стало известно, сколько жителей заразилось коронавирусной инфекцией. Появились данные на 27 июля 2022 года.

По полученной информации, в регионе за прошедшие сутки коронавирусом заболели еще 85 человек. Больше всего зараженных отмечают в областном центре – 28 пациентов. В Тольятти – 15 человек, в городе Отрадный – 6, в Сызрани – 5. Не смотря на отмену масочного режима из-за улучшения эпидемиологической ситуации, к осени все может измениться.

Напомним, что также граждан предупредили о надвигающейся опасности для аллергиков. В начале августа в регионе усилится распространение пыльцы.